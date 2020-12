Al via la stagione invernale al centro sci di fondo di Casteldelfino

Si apre la stagione invernale anche per il centro sci di fondo di Casteldelfino.

In alta Valle Varaita, le piste da fondo apriranno già domani (sabato) dopo esser state battute e “tirate a lucido” da Enzo Giachino, “uomo delle piste”, che cura con dedizione i percorsi sui quali poi, gli amanti del fondo potranno cimentarsi.

Le piste sono gestite direttamente dal Comune. Il comprensorio conta 6 chilometri di piste, con ad anello da 3, 4 e 6 chilometri. L’accesso alle piste è gratuito. Il mezzo battipista, in carico all’Unione montana valligiana ma che il Comune acquisterà a gennaio 2021, è in funzione sulla pista "la Trasà".

Per il noleggio dell’attrezzatura sarà possibile rivolgersi, come sempre, al bar “Da Maurizio”, vicino al distributore di benzina sulla provinciale, in via Circonvallazione 5.

Info: 0175.95136.