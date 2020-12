Gli speciali auguri natalizi dell'associazione "Bocce Quadre" Mondovì con un omaggio alle mongolfiere (VIDEO)

Anche se quest'anno le mongolfiere di Mondovì non si alzeranno in volo per il raduno dell'Epifania, a casa dell'emergenza sanitaria, il gruppo delle Bocce Quadre ha realizzato un video messaggio di auguri "in volo".

Il video, realizzato con i disegni di Isabella Lanza, è un viaggio a bordo delle mongolfiere tra le bellezze dell'Italia e i suoi monumenti simbolo per ricordare a tutti l'importanza di restare uniti e fare squadra, soprattutto nelle difficoltà.

"Con questo video di auguri abbiamo voluto miscelare alcune delle emozioni che questo anno bislacco, nella sua assurda espressione, ci ha comunque donato" - spiega Fabrizio Lanza delle BQ Mondovì - "Tra le varie riflessioni, e dediche, il pensiero di fondo va agli amici mongolfieristi che, per la prima volta, dopo 32 anni di voli continui nei primi giorni di festa dell'anno nuovo, non potranno effettuare il loro incantevole raduno. A loro, e a tutte le amiche e amici bq che, come noi, hanno piacere di far conoscere un pezzo di Mondovì nel mondo vanno i nostri più calorosi, e bislacchi, auguri di Buone Feste".