Prelievi di sangue senza stress per i bimbi della Terapia intensiva neotale di Cuneo (VIDEO)

Un nuovo macchinario per prelievi del sangue in grado di eseguire analisi immediate di emocromo e il dosaggio della proteina C-reattiva con pochi microlitri di sangue. L’apparecchiatura è stata fornita alla TIN, Terapia intensiva neonatale, tramite il Laboratorio analisi dell’ospedale “Santa Croce e Carle” di Cuneo.

“Nonostante il momento di emergenza – sottolinea il primario della TIN, Andrea Sannia – ringraziamo il Laboratorio analisi che ha pensato ai più fragili tra i fragili, bimbi che vivono in emergenza costante, perché stanno lottando per rimanere attaccati alla vita. Con questo nuovo sistema, vengono rispettati i tempi dei bimbi nati prematuri, favorendone anche un loro sviluppo neurologico più regolare, senza stress”.

Un macchinario che agevola anche il lavoro del personale sanitario. “Inoltre c’è il grande vantaggio che i risultati ci sono immediatamente” aggiunge Gianmatteo Micca, primario del laboratorio analisi. L’’apparecchiatura è già in funzione.