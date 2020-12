Cuneo sosterrà Saluzzo nella corsa a Capitale della Cultura 2024

La candidatura è stata ufficializzata a inizio dicembre tramite una conferenza stampa andata in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Saluzzo. A guidare, pro bono, la candidatura Paolo Verri (che nel 2019 aveva già curato la campagna, poi efficace, di Matera): “Non è un concorso di bellezza ma un progetto di idee nuove che guardano al domani e ai giovani. Un piano strategico di sviluppo del territorio, di quello che non è ancora e che vogliamo lasciare alle future generazioni come luogo di innovazione e cultura, con tante vocazioni e opportunità. Ci candidiamo ad essere la prima città che mette la montagna e le Alpi al centro di una rete nazionale ed europea”.