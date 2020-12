La passione e dedizione con cui Piero Fraire coltiva i prodotti della sua terra sono il segreto della bontà dei suoi ortaggi

In ogni stagione, Piero Fraire dell’omonima Azienda Agricola di Revello, riempie ogni mattina gli scaffali del suo negozio in Via Spielberg 20 a Saluzzo con i prodotti freschissimi della sua terra, quella in cui gira instancabile giorno per giorno, osservando la crescita dei vari ortaggi, la maturazione ideale, sempre con cura ed attenzione.

È proprio l’amore per la terra che anima Piero da sempre, in ogni stagione, affinché i prodotti coltivati siano sempre al meglio di qualità, maturazione, bellezza. I suoi ortaggi, sani e profumati, sono il risultato di una tecnica di coltivazione improntata alla naturalità, scegliendo di non usare mai prodotti chimici. Persino il diserbo viene eseguito manualmente, o con la partecipazione delle instancabili oche che vengono lasciate circolare liberamente fra le coltivazioni a piluccare tutto ciò che è intruso. La zona di Campagnole di Revello, e l'acqua del Po, fanno il resto.

Entrando nel negozio in Via Spielberg 20, nell’edificio conosciuto come Palazzo del Borgo Antico, gli scaffali diventano subito protagonisti, pieni di freschezza, profumi e colori che rallegrano l’ambiente. Romana, la moglie di Piero, o lui stesso la sera, si occupano di soddisfare le varie richieste.

In questo periodo arrivano anche molte persone da fuori Saluzzo, per fare scorta degli ortaggi di questa azienda, proprio per avere la certezza di far bella figura sulle tavole delle feste.

Quest’anno, il negozio mette anche a disposizione dei clienti arance e clementine siciliane non trattate, di una Azienda Amica scelta per la stessa cura che mette nelle coltivazioni. Inoltre, si potranno scegliere tanti prodotti conservati in barattolo, bio e naturali, utili da inserire in cesti natalizi e che saranno sicuramente apprezzati.

Passato questo periodo, Piero tornerà presto ad occuparsi dei suoi Asparagi dolci di Revello, la varietà di asparago che lo sta rendendo famoso in alcune altre località europee. Infatti già da qualche tempo, in Inghilterra e in Svizzera, non è sconosciuto il nome di Revello, associato alla specialità ortolana, sempre più apprezzata e richiesta.

Piero Fraire - L’Asparago Dolce di Revello - Via Spielberg 20 - Saluzzo CN - Cell 328.8057705 http://www.asparagorevello.it/