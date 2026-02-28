A Martiniana Po una passeggiata serale sul sentiero delle lanterne

Un cammino nella notte, rischiarato solo dalla luce calda delle lanterne e immerso nel silenzio della natura. A Martiniana Po torna un appuntamento capace di unire semplicità e meraviglia: sabato 28 febbraio l’associazione “Vita ai Sentieri” propone “La magia del sentiero delle lanterne”, una passeggiata serale aperta a tutti.

Il ritrovo è previsto alle 20,30 in piazza Giovanni Borgna, punto di partenza di un percorso di circa un chilometro con un dislivello di 290 metri. Un tragitto breve ma suggestivo, che condurrà i partecipanti lungo un sentiero illuminato da lanterne, creando un’atmosfera intima e quasi fiabesca

L’iniziativa è pensata per chi ha voglia di camminare e lasciarsi sorprendere da un’esperienza diversa dal solito, in cui il buio diventa parte integrante del fascino dell’evento. Le luci soffuse guideranno i passi tra scorci naturali e giochi di ombre, regalando emozioni ad adulti e bambini.

Al termine della camminata è prevista la premiazione della lanterna più caratteristica, un momento conviviale che valorizza creatività e partecipazione. A seguire, una bevanda calda per tutti, per concludere la serata in compagnia e condividere impressioni e sorrisi.

Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode, accendere la propria lanterna e lasciarsi guidare dalla magia del sentiero.

Per informazioni o adesioni è possibile contattare Monica (349-1611841), Romina (349-8040599) o Nuccia (340-3635845).