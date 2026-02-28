Busca: note d’Ottocento per celebrare la Festa della Donna

Sarà una serata all’insegna dell’eleganza e delle atmosfere d’altri tempi ad aprire ufficialmente la XXII rassegna internazionale Musicaè di quest’anno.

Giovedì 5 marzo, alle 21, il teatro Civico di Busca ospiterà il concerto inaugurale “Il salotto borghese del primo Ottocento italiano”, un appuntamento che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale raffinato, tra le suggestioni dei salotti ottocenteschi, in occasione della Festa della Donna.

Protagonisti della serata saranno, Elisabeth Hertzberg soprano, Simonetta Heger al fortepiano e Alessandro Guarneri alla chitarra per un programma dedicato ai grandi compositori del primo Ottocento italiano: Vincenzo Bellini, Ferdinando Carulli e Giovanni Simone Mayr.

Un repertorio che saprà restituire il clima intimo e colto dei salotti borghesi, tra lirismo, virtuosismo e raffinatezza espressiva.

Organizzata dall’associazione Amici della Musica di Busca, la rassegna si conferma da anni un punto di riferimento culturale per la provincia di Cuneo, capace di unire il territorio attraverso proposte artistiche di livello internazionale e di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

La stagione precedente ha fatto registrare numeri significativi: venti spettacoli, oltre cinquemila spettatori e quasi ottomila richieste complessive. Dai grandi nomi della sezione On Stage – Le eccellenze ai giovani talenti di On Air – Giovanissimi alla ribalta, numerosi appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito. Grande partecipazione anche per gli eventi estivi lungo il corso del Maira, filo conduttore della programmazione, che hanno richiamato turisti dalla Francia e da diverse regioni italiane, offrendo ai paesi coinvolti un’importante occasione di valorizzazione culturale e turistica.

La qualità della proposta porta la firma del presidente e direttore artistico Antonello Lerda, che negli anni ha saputo coinvolgere artisti di fama nazionale e internazionale, ensemble prestigiosi e giovani promesse, portando per la prima volta a Busca anche un’opera lirica.

“La Festa della Donna rappresenta per noi il tradizionale inizio della stagione – spiega il presidente e direttore artistico Antonello Lerda -. Per l’occasione abbiamo l’onore di ospitare il trio composto da Alessandro Guarneri alla chitarra, Elisabeth Hertzberg soprano e Simonetta Heger al fortepiano. Un appuntamento molto suggestivo che ci permette di ascoltare le calde sonorità di due strumenti di altissima qualità artigianale: la chitarra della scuola di liuteria di Milano e il fortepiano, antenato del pianoforte, della ditta Bizzi costruttore di strumenti storici a tastiera presente in 48 Paesi. Queste avvolgenti note saranno messe a disposizione della purezza timbrica e la raffinata eleganza della voce di Elisabeth Hertzberg, soprano statunitense con residenza londinese”.

Nel corso della serata verrà inoltre presentato il programma annuale della rassegna, che confermerà le sezioni tradizionali e introdurrà nuovi appuntamenti, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale del territorio.

Il concerto è sostenuto dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 2 marzo al numero 339 -6013250, segreteria dell’associazione.

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino a esaurimento posti. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento dell’arrivo.



