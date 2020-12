Per l’intitolazione della nuova biblioteca civica di Saluzzo 755 segnalazioni per 123 nomi

Si va verso il nome della nuova biblioteca civica. Per l’intitolazione della "casa dei libri" nell’ex caserma "Musso" di piazza Montebello 1, sono giunte via internet al Comune di Saluzzo 755 segnalazioni per centoventitre nomi: dallo scrittore Nico Orengo al libraio editore saluzzese Federico Tozzi, deceduto alcuni mesi fa.

Alcune proposte hanno ricevuto decine di voti, la maggior parte un’unica indicazione. Nei prossimi giorni inizierà il lavoro dell' apposita commissione che selezionerà una rosa ristretta di nominativi per la seconda e definitiva consultazione pubblica. Dovrà tener presente di indicazioni di legge e di regole della toponomastica comunale.

“Ad esempio le norme dello Stato escludono intitolazioni a personalità in vita o decedute da meno di 10 anni, oppure a chi ha già vie, piazze o strutture pubbliche intitolate in città".

La commissione per il nuovo nome della biblioteca, si legge nel comunicato stampa del Comune, sarà formata da personalità politico- amministrative e tecniche.

In particolare, sono stati invitati tutti gli ex sindaci oltre all’attuale primo cittadino, 1 membro di giunta, 1 consigliere comunale di maggioranza e 1 di minoranza, 2 esponenti del Consiglio di biblioteca, 2 dipendenti del Settore cultura del municipio. Sarà la stessa commissione, nella prima seduta nei prossimi giorni, a stabilire tempi, modalità di lavoro e criteri per giungere alla futura intitolazione.

“Il processo di partecipazione dei saluzzesi per il nuovo nome della biblioteca – dicono il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore Andrea Momberto – ha avuto un’adesione che ha superato ogni aspettativa e ci ha dimostrato l’attaccamento della comunità per la nostra “casa dei libri”. Sono emerse proposte interessanti, alcune anche inaspettate e sorprendenti. Il percorso per definire l’intitolazione sarà ancora lungo, ma dai tanti e stimolanti contributi pervenuti possiamo già essere sicuri che sarà un personaggio di spicco della cultura in senso ampio e che sarà significativo per la città e la sua storia".