Auguri augurissimi, da Beppe Ghisolfi e Pier Maria Toselli,su Telecupole

Auguri augurissimi: verrebbe così da dire, parafrasando e traendo spunto dal molto popolare e seguito programma dove il superlativo fa riferimento ai messaggi di saluto.



Messaggi che la sera del 31 dicembre si trasformeranno in auguri per un nuovo anno 2021 che mandi definitivamente in soffitta i 12 mesi appena trascorsi e prepari i prossimi 12 nel segno della rinascita economica e di fiducia tra le persone, le imprese e nella società in generale.



Auguri che proveranno dagli studi di Telecupole Piemonte, dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi che sarà ospite e interlocutore di eccezione dell'editore e padrone di casa Pier Maria Toselli, nella stessa emittente televisiva, storico e attuale riferimento dell'informazione del nordovest, della quale lo stesso Ghisolfi è stato a lungo, fra gli anni ottanta e novanta, direttore di telegiornale e inviato pionieristico e di successo.

Sue molte interviste e molti incontri ravvicinati con personalità nazionali e internazionali che oramai sono storia del giornalismo territoriale e sono documentate nel best sellers Visti da vicino di Beppe Ghisolfi su edizioni Aragno.



Il Banchiere scrittore è attualmente opinionista del TG 4 con note editoriali settimanali molto apprezzate in onda alle 19 e 30 e alle 22 e 30.



Pier Maria Toselli, nel corso della medesima trasmissione augurale, annuncerà un proprio libro dedicato all'esperienza umana, lavorativa, manageriale e imprenditoriale che il ha connotato come pioniere televisivo e talent manager territoriale interregionale e nazionale.