Capodanno: anche il Comune di Limone vieta botti e petardi

Il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha emesso un'ordinanza che vieta l’utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici in occasione del capodanno 2020/2021.

Il provvedimento prevede il divieto di utilizzo di botti, fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere dalle 18 del 30 dicembre 2020 fino alle 24 del 1° gennaio 2021 su tutto il territorio abitato del Comune di Limone Piemonte e, comunque, ad una distanza non inferiore a 100 metri, in linea d’aria, da qualunque edificio.