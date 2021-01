Bene Vagienna: le iscrizioni all’”Augusta Bagiennorum” avverranno esclusivamente in modalità online

L’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” apre le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022, che saranno registrate esclusivamente in modalità online per la primaria e secondaria. Le iscrizioni partiranno domani, 4 gennaio, alle ore 8 e termineranno alle ore 20 del 25 gennaio per tutti gli ordini di scuola. Esclusa dall’iscrizione online è la scuola dell’infanzia per la quale rimane confermata l’iscrizione con modalità cartacea.



Per la scuola primaria e secondaria invece le famiglia dovranno effettuare l’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni online” (qui il link) disponibile sul sito del MIUR. Al fine di effettuare correttamente le procedure di iscrizione bisogna essere in possesso di un’identità digitale (SPID).



Tra il 7 e il 16 gennaio la segreteria dell’istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi al 0172 655118 ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16.



Al fine di conoscere l’offerta formativa dell’istituto sono stati organizzati, in modalità di videoconferenza, alcuni incontri di presentazione rivolti ai genitori degli alunni. Il primo, per le scuole medie di Bene Vagienna e Sant’Albano, si terrà il 7 gennaio dalle ore 17 alle ore 18, il secondo, per la scuola di Trinità, avverrà l’8 gennaio alla stessa ora.



Tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l'a.s.2021- 2022 sono disponibili sull’area dedicata del sito www.icbenevagienna.edu.it.



I 36 alunni delle classi quinte si sono resi protagonisti, negli ultimi mesi, di diverse attività tra le quali: la partecipazione al concorso “Gialli in classe”, la realizzazione a settembre di un video in cui viene recitata una rima di benvenuto ai primini e, nel mese di ottobre, la consegna di due lettere e simpatici bigliettini in favore degli ospiti della RSA benese “Paolo Gambara Costa”. Nel mese di dicembre la Fidas di Bene Vagienna, come ogni anno, ha rivolto alle quinte l’iniziativa di illustrare il proprio calendario al quale gli alunni di quinti hanno risposto con gioia, realizzando splendidi disegni.