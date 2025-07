In piazza Galimberti l'omaggio e il ricordo di Marcello Soleri a 80 anni dalla morte

Appuntamento, oggi 23 luglio, in piazza Galimberti, dove rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, assieme a tanti cittadini, hanno ricordato gli 80 anni dalla morte di Marcello Soleri, figura importante nella storia della città, di cui è stato sindaco nel 1912-1913.

Soleri – tra il resto - ha contribuito significativamente allo sviluppo di Cuneo, con il suo sostegno alla costruzione del Viadotto Soleri, che porta il suo nome, e con la posa della prima pietra della stazione di Cuneo.

La sua figura è stata ricordata in piazza Galimberti con la deposizione di una corona davanti alla lapide a lui dedicata.

Alle 17 nella sala consigliare, la biografia e la vicenda politica di Marcello Soleri saranno ricordati dal prof. Giovanni Cerutti. Un busto raffigurante Marcello Soleri è stato collocato nella sala stessa. L’evento è co-organizzato dal Comune di Cuneo, dalla Società Artisti e Operai e dal Memoriale alpini. Presente alla Commemorazione anche la Famiglia Soleri.

Verrà inoltre ricordata la figura di Matteo Campia, persona estremamente significativa nella storia del Soccorso alpino a Cuneo. Lunedì scorso, in via Roma 60, si è tenuta l’inaugurazione della targa realizzata per segnare la prima sede del soccorso alpino cuneese

La commemorazione si potrà anche seguire, come di consueto, in diretta streaming sul canale You tube del Consiglio comunale.