Savigliano, Ambroggio: "Sulla Fiera della Meccanizzazione Agricola, ho riportato quanto detto in una riunione ufficiale a dicembre"

Questa volta è il sindaco Giulio Ambroggio a precisare quanto dichiarato nell’ultimo Consiglio Comunale sulla Fiera della Meccanizzazione Agricola, dopo la nota stampa dell'Ente Manifestazioni in cui si affermava che nulla era ancora deciso (link qui).

"Preciso che mi sono limitato a ripetere quanto detto in una riunione ufficiale tenutasi in Comune nel mese di dicembre - spiega il sindaco che aggiunge - Ovviamente se la pandemia in corso, come tutti auspichiamo, si attenuerà, l’Amministrazione Comunale, che ho l’onore di presiedere, sarà ben lieta di adoperarsi affinché la Fiera si svolga nelle modalità e nei tempi che gli organizzatori riterranno più opportuni"