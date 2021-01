Chiusa la casa di riposo di Lequio Tanaro: carenze igienico-sanitarie, positivi 10 pazienti su 13

Durante le delle Festività natalizie il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato una campagna di verifiche condotta dai 38 NAS nell’intero territorio nazionale che ha portato all’ispezione di 1.848 strutture sanitarie e socio-assistenziali, quali Residenze Sanitarie Assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, rilevando irregolarità presso 281 di esse, pari al 15% degli obiettivi ispezionati.

Il Nas di Torino ha aperto un fascicolo e chiuso provvisoriamente la residenza per anziani di Lequio Tanaro "per gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie che richiedevano un intervento immediato di manutenzione e sanificazione radicale per ripristinare le condizioni di sicurezza". Qui 10 dei 13 ospiti sono risultati positivi. Necessario il trasferimento presso gli ospedali cuneesi, mentre i tre ospiti non contagiati sono stati trasferiti in altre strutture.

In una successiva ispezione in un'altra residenza assistenziale di Torino, i carabinieri hanno individuato "significative criticità nelle procedure di contenimento infettivo da Covid-19, mancanza di cartellonistica preventiva e di percorsi sporco/pulito nonché l'assenza della corretta formazione a favore del personale dipendente".