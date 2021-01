Costanza, dedizione e passione: i valori fondamentali del liceo musicale di Cuneo

Il rapporto con uno strumento musicale si colloca in una posizione intermedia tra la pratica dello studio e la liberazione catartica di un passatempo: istruisce alla costanza, allena alla dedizione, ma lo fa sollecitando l’emozione, rivelando l’efficacia del tempo, quando dedicato al consolidamento di passioni in grado di recare gratificazione profonda, abituando a trovare nei propri spazi e ritmi quotidiani fonti di svago, di benessere e di soddisfazione.

Martedì 12 gennaio, alle ore 18:30, attraverso l’apposito link (http://meet.google.com/hht-zfhf-bwe), si svolgerà un incontro di orientamento, pensato per gli studenti uscenti dalle medie in procinto di iscriversi alle scuole superiori, durante il quale sarà possibile entrare in contatto direttamente con professori e allievi.

Per conoscere da vicino e concretamente il mondo del liceo musicale, inoltre, sarà possibile visitarne direttamente gli spazi durante il pomeriggio di venerdì 15 gennaio, data in cui l'orientamento si svolgerà in presenza. I ragazzi interessati a prenderne parte, con l'accompagnamento degli alunni liceali e dei docenti, dovranno obbligatoriamente prenotarsi in anticipo tramite mail elda.giordana@bianchivirginio.it o orientamento@bianchivirginio.it.

Sono inoltre attivi i canali social dell’istituto, quali il profilo Instagram https://www.instagram.com/bianchi_virginio/, Facebook https://www.facebook.com/istitutobianchivirginio/, la pagina YouTube “Orientamento Bianchi-Virginio”. Qui i ragazzi hanno messo a disposizione un ingente quantitativo di materiale multimediale, contenente interviste, performances canore e strumentali, presentazioni, testimonianze personali di studenti attualmente iscritti e di ex allievi ora impegnati in attività scolastiche o lavorative in differenti parti del mondo.