Lagnasco: insediato il nuovo CCR guidato dal neo sindaco Alessandro Miretto

Per l’occasione erano presenti, nella Sala Consigliare del Comune, la Giunta Comunale (il sindaco Roberto Dalmazzo, il vicesindaco Oscar Fiore e l’assessore Raffaele Bertola) e la coordinatrice del progetto Marta Mondino, per accogliere il nuovo sindaco Alessandro Miretto (accompagnato dalla segretaria Alice Pansa) che ha prima ricevuto la fascia tricolore dal sindaco uscente Tommaso Gastaldi e poi effettuato il Giuramento per il suo insediamento.

Collegati in videoconferenza i consiglieri comunali, alcuni riconfermati ed altri alla prima esperienza, eletti nelle recenti consultazioni effettuate on-line sulla piattaforma Google: per la quarta elementare Andrea Giacosa e Filippo Dal Cappello, per la quinta (elette lo scorso anno per il mandato biennale) Maddalena Gallesio e Annalisa Gonella, per la prima media Carlotta Pansa e Joseph Astesano, per la seconda Nicoletta Gastaldi e Caterina Quaranta e per la terza Simone Invernizzi ed Enrico Fiore.