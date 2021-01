Truppe Alpine dell’Esercito addestrano il personale per operare in montagna

Nell’ambito della formazione di base per l’acquisizione e lo sviluppo della capacità di muovere e combattere in terreno montuoso, la Brigata Alpina “Taurinense” ha organizzato e condotto due Corsi Basici Alpinistici a favore del proprio personale.

L’addestramento, iniziato lo scorso 30 novembre, condotto nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha visto gli Alpini del 2°, gli Artiglieri ed i genieri fossanesi del 1° e del 32° esercitarsi per cinque settimane presso palestre di arrampicata nel Cuneese e in alte Valle Susa contestualmente ai i militari del Reggimento Nizza Cavalleria (1°).

I corsi, svolti sotto la supervisione di istruttori altamente qualificati e di comprovata esperienza alpinistica, si sono sviluppati attraverso un percorso teorico - pratico teso a far assimilare agli allievi la conoscenza dei materiali alpinistici, delle tecniche di arrampicata e discesa in corda doppia, della condotta di vie ferrate, di risalita con autobloccanti e di movimento su ghiacciaio.

L’attività evidenzia l’importanza che ricopre l’addestramento alpinistico, quale capacità delle Truppe Alpine dell’Esercito, declinabile anche in operazioni di supporto sul territorio a favore delle comunità e dei singoli in casi di emergenza. Il dominio della verticalità e la capacità di superare ostacoli su roccia, cengia, guglie e in solitaria di pareti verticali rimane l'essenza stessa dell’addestramento delle truppe da montagna.