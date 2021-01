La Sezione ANA Mondovì ricorda i caduti e i dispersi della campagna di Russia

Tra i tanti eventi che non hanno potuto svolgersi, a causa dell'emergenza sanitaria, vi è anche la manifestazione nazionale solenne che doveva essere ospitata a Mondovì in ricordo della campagna di Russia e della battaglia di Nowo Postojalowka.

I caduti in terra di Russia e il 78° Anniversario della Battaglia di Nowopostojalowka verranno ricordati dalla Sezione ANA monregalese il 17 gennaio con la S. Messa celebrata alle 11 presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Mondovì Altipiano come tradizione. Il ritrovo è previsto per le 10,30 presso il piazzale antistante la chiesa.

"Sarà un momento di ricordo dedicato anche ai tanti Alpini e Soci Aggregati “andati avanti”, come noi diciamo, nel secondo periodo Covid-19" - spiega il presidente Gianpiero Gazzano – "Un momento di preghiera e riflessione ma soprattutto nei limiti del possibile di ritrovo con le rappresentanze dei nostri Gruppi. L’invito alla partecipazione è rivolto alle Associazioni d’Arma e a quanti desiderino partecipare".