Disobbedienza civile per i commercianti: Confesercenti dice “no”

“Anche in un momento così critico come quello che stiamo vivendo, Confesercenti Cuneo resta dalla parte della legalità. È necessario sostenere gli operatori economici, senza però mettere a rischio la salute pubblica”.

Con queste parole il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono , ha commentato la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta in prefettura.

“Come sempre, abbiamo trovato una grande disponibilità da parte del prefetto, Fabrizia Triolo, ad ascoltare le criticità degli esercenti, fortemente provati da questa emergenza sanitaria - prosegue il direttore dal Bono -. Ciò nonostante Confesercenti ci tiene a sottolineare che - come è stato fatto presente al prefetto -, noi non siamo per attuare la così detta “disobbedienza civile” promossa a carattere nazionale e quindi anche nella nostra provincia, con l’apertura dei locali oltre i limiti di orario imposti dai provvedimenti contro la pandemia. Ogni azione deve essere mantenuta nell’ambito della legalità”.