A Corneliano d'Alba, le associazioni rinnovano "gratis" le quote degli associati

A Corneliano d'Alba le associazioni della Pro loco e Pensionati e anziani vanno incontro agli associati mantenendo in essere il tesseramento del 2020 anche per il 2021.

"L'anno scorso la gente ci ha dato fiducia nonostante i tempi incerti. Ci sembrava giusto quest'anno ricambiare con un pensiero piccolo, ma che speriamo sia gradito. Rendere disponibile il giornale" La Chiacchiera" è stata una delle poche iniziative del 2020, speriamo che il 2021 ci veda impegnati su più fronti con l'immancabile entusiasmo e, soprattutto, in completa sicurezza", afferma Gabriella Taricco, presidente della Pro loco.

Il direttivo dell'associazione Anziani e pensionati evidenzia :"Abbiamo sofferto la perdita di molti associati, dobbiamo però reagire e guardare al futuro con ottimismo e speranza".