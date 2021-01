Il 26 gennaio torna l'iniziativa "una casa, una bandiera occitana"

L'invito a esporre la bandiera occitana dal balcone di casa è per il 26 gennaio.

"L'esposizione della bandiera è un gesto semplice, gratuito diremo quasi naturale ma dal forte valore simbolico - spiegano dall'Assemblada Occitana Valades - Il nostro popolo ha il diritto di far vedere a tutti quanto ci tiene alla nostra terra. L'Assemblada Occitana rivendica la libertà per l'Occitania. I nostri figli hanno il diritto di sapere che sono Occitani. Il 26 gennaio invitiamo tutti ad esporre la bandiera occitana dal balcone per dimostrare l'attaccamento alla nostra terra".