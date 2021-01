Sono in corso fino a lunedì 25 gennaio alle ore 20 le iscrizioni alle scuole superiori: L’Istituto Arimondi-Eula offre interessanti possibilità e numerosi indirizzi di studio. Per l’area liceale, a Savigliano sono attivi i corsi di Liceo Classico, Scientifico e Liceo Scientifico opzione scienze applicate; a Racconigi il Liceo Scientifico.

Per quanto riguarda l’area tecnica, a Savigliano è possibile iscriversi ai corsi per geometra (CAT), ragioniere (AFM), ragioniere ad indirizzo linguistico (ITRI). A Racconigi si trovano il corso CAT ed il corso ITIS meccanica e meccatronica.

I Licei offrono la possibilità di acquisire metodo di studio, solida preparazione culturale, conoscenze e competenze complesse: tutte armi vincenti sia nella prosecuzione degli studi universitari, sia nell’inserimento lavorativo. La qualità di tali corsi è riconosciuta anche dalla Fondazione Agnelli che li ha spesso inseriti nelle prime posizioni. La frequenza preso un Liceo consente di sviluppare capacità critica e una forma mentis applicabile a qualunque genere di attività.

Il diploma CAT, o geometra, presente a Savigliano e Racconigi, è stato profondamente rinnovato e rappresenta sempre una carta vincente, soprattutto nel nostro territorio. L’Arimondi-Eula, grazie anche ai fondi europei, si è dotato negli ultimi anni di nuovi macchinari e laboratori moderni con programmi all’avanguardia per la progettazione ed ha previsto anche l’utilizzo dei droni per i rilievi. Il geometra lavora oggi come professionista, amministratore, gestisce pratiche edilizie e può inserirsi con facilità nel settore dei servizi; in alternativa può proseguire gli studi universitari.

Altrettanto interessante è il corso di ragioneria (AFM) di Savigliano declinato in due indirizzi: quello tradizionale e quello linguistico, che prevede lo studio di inglese, francese e spagnolo. Il diploma di ragioneria è estremamente duttile: si tratta di figure professionali presenti in tutte le realtà, pubbliche e private.

Nel piano di studi sono incluse materie come economia e diritto, alla base dell’inserimento nel mercato del lavoro. Gli allievi che hanno scelto questo indirizzo di studi hanno ottenuto risultati eccellenti sia nel caso in cui abbiano deciso di cercare un impiego, sia nel caso in cui abbiano scelto l’università.

A Racconigi è attivo il corso ITIS di meccanica e meccatronica, che è attualmente tra i più richiesti nel mondo del lavoro. Gli studenti si formano sulle competenze in laboratorio ed a livello teorico. Le percentuali di occupazione una volta conseguito il diploma sono molto buone, ma si può decidere anche di proseguire all’università.

I laboratori, dove si trovano simulatori, macchine, stampanti 3D, sono stati recentemente rinnovati. L’ITIS dell’Arimondi-Eula offre la possibilità di compiere esperienze formative importanti in un contesto familiare. Ed accogliente. Per tutti gli indirizzi tecnici ed i licei sono state curate le esperienze di alternanza scuola lavoro.

L’Arimondi-Eula è attento anche alla dimensione inclusiva per i ragazzi con bisogni educativi speciali. Per gli studenti di origine straniera che devono apprendere o perfezionare l’italiano, inoltre, sono attivi corsi di lingua ed alfabetizzazione.

Per avere informazioni sui corsi dell’Arimondi-Eula o ricevere assistenza per effettuare l’iscrizione alla scuola si può telefonare ai numeri 0172/715514 (Savigliano) o 0172/83660 (Racconigi) oppure scrivere agli indirizzi orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it; orienta.saviglianotecnici@arimondieula.edu.it; orienta.racconigi@arimondieula.edu.it.