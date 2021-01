All’Ospedale di Verduno la solidarietà è “made” in Bra con l’Associazione Noi come Te e il laboratorio Giooljab

I giorni della merla sono alle porte e l’inverno si prepara a dare l’ultima sferzata di freddo, quello vero.

Per scaldare gli animi dei pazienti che stanno facendo chemioterapia all’Ospedale di Verduno, l’Associazione “Noi come te, donne operate al seno” ha pensato bene di donare una serie di cappellini e sciarpe.

Si tratta di capi interamente fatti a mano e, soprattutto, con il cuore, dalla signora Iolanda Benzo (90 anni e non sentirli) con la stoffa e la lana messa a disposizione dal laboratorio di cucito Giooljab dell’oratorio di Sant’Antonino, con cui “Noi come Te” ha inaugurato una collaborazione tutta “made” in Bra.