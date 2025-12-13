Magliano Alfieri saluta l'ultracentenaria Giuseppina Alessandria

Magliano Alfieri perde la sua figura più longeva. Si è spenta serenamente all’età di 102 anni Giuseppina Alessandria, vedova Volpe, punto di riferimento affettivo e simbolico per la comunità.

Nata nel 1923, Alessandria Volpe ha attraversato oltre un secolo di storia, vivendo in prima persona i grandi cambiamenti del Novecento e del nuovo millennio. Una vita lunga, segnata da legami familiari solidi e da una presenza discreta ma costante all’interno del tessuto del paese. La sindaca Giuliana Adriano la ricorda come una donna "di grande tempra e carattere, memoria storica della comunità".

A darne il triste annuncio sono i figli Bruno e Flavio, le nuore Ausilia, Carola e Piera, il genero Marco, insieme a nipoti, pronipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 15 dicembre alle ore 15 nella parrocchia di Sant’Antonio di Magliano Alfieri, partendo dall’abitazione di via San Giacomo 12 alle ore 14.45. La veglia di preghiera è in programma domenica 14 dicembre alle ore 20.30, sempre nella parrocchia di Sant’Antonio.

La famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento particolare alla signora Norica per le premurose cure prestate.