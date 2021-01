Nuova valanga in Valle Maira, nei pressi del rifugio Gardetta: grave un trentenne

Nuova valanga in valle Maira, nei pressi di Acceglio, verso mezzogiorno di oggi, domenica 30 gennaio, oltre il rifugio la Gardetta. Risulta una persona coinvolta, si tratta di un trentenne, elitrasportato in arresto cardiaco all'ospedale Santa Croce di Cuneo

Sul posto il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i volontari di Busca, i Vigili del Fuoco di Torino con elisoccorso e la squadra cinofili. Presente anche il Soccorso Alpino.

Si tratta del secondo incidente da valanga in due giorni in valle Maira. Solo ieri, sabato 30 gennaio, un'altra valanga, ad Acceglio, ha coinvolto un 46enne, tutt'ora ricoverato in condizioni critiche al CTO di Torino.