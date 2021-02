La torre di Mondovì si illuminerà con il tricolore per il "Giorno del Ricordo"

Lo scorso anno la città di Mondovì aveva celebrato il "Giorno del Ricordo" attraverso le testimonianze degli esuli agli esuli fuggiti ai massacri in in Istria, con un momento di profondo raccoglimento in piazza Martiri delle Foibe.

Quest'anno, le celebrazioni per il 10 febbraio, saranno inevitabilmente diverse a causa delle restrizioni per il covid, la città però si propone di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale con una serie di iniziative.

“Anche a Mondovì vi è stata e vi è una comunità di cittadini italiani originari e discendenti di quelle terre di confine. Sono decine di persone che tramandano la memoria di quella terribile tragedia nazionale. Italiani che, personalmente, in famiglia, tra amici e conoscenti, hanno vissuto il dramma di lasciare la propria terra, i propri affetti e doversi ricostruire una vita lontano"- commenta il sindaco, Paolo Adriano - "Mondovì ancora una volta si dimostrò, nei loro confronti, comunità accogliente e per questo, ancor oggi - 10 febbraio 2021 - riserviamo loro un doveroso e affettuoso pensiero, affinché l'esodo degli Italiani e i crimini delle foibe siano sempre ben vivi nella memoria collettiva”.

Oltre alla deposizione dell’alloro presso i Giardini Martiri delle Foibe, che fronteggiano la stazione Fs dell’Altipiano, l’assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, Luca Robaldo, realizzerà un video, che sarà pubblicato sui canali social della Città di Mondovì.