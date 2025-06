A Dronero si cerca Ginger, tenero micio dagli occhioni azzurri

Ha 5 anni Ginger, tenero micio dagli occhioni azzurri e con il manto chiaro, tigrato su zampe, schiena, coda e musetto. Dal 19 aprile non fa rientro a casa, in zona viale Sarrea: “Ammetto di essere commossa - dice Susanna Savio, la proprietaria -. Chi mi conosce bene sa che ho la ‘lacrima facile’ ed è uno dei miei mille difetti, ma questa volta ho tutte le ragioni per emozionarmi. Ginger non si è ancora fatto vivo, ma sento il bisogno di ringraziare tutti, di cuore: a chi ha sempre il telefono pronto per scattare una foto a un gatto che assomiglia al nostro, a chi mi ha scritto un messaggio o mi ha chiamata per sapere o offrire aiuto. Non era abituato ad uscire e magari si è spaventato per qualcosa ed è scappato. O magari una volpe, spero di no. Manca tantissimo il nostro cucciolino, i bimbi lo cercano sempre. Speriamo con tutto il cuore di poterlo avere di nuovo con noi”.



Se qualcuno vedesse Ginger, o riuscisse ad avvicinarlo o prenderlo, questo è il numero da contattare: 333 9780141. La famiglia offre una ricompensa a chiunque lo trovi.