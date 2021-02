Estate 2021 a Varigotti: scegli una Case vacanza sul mare

La voglia di viaggiare e la sensazione di libertà sono diventati fattori comuni a buona parte di noi, soprattutto ai viaggiatori più accaniti. Superato gennaio è gia possibile scorgere all’orizzonte un’insolita estate ma, oggi più che mai, agognata. In un attimo ci ritroveremo con un incontrollabile voglia di mare e sole da dover soddisfare. Non abbiamo ancora nessuna certezza su come potrà evolversi l’equilibrio nazionale e quindi su quelli che saranno i permessi e i divieti.

Ma nessuno ha imposto dei limiti sulla possibilità di viaggiare con la mente e progettare le prossime vacanze estive e, perché no, magari anche prenotare! Non a caso, in questo particolare periodo, tutte le maggiori agenzie di viaggio online hanno esteso i vantaggi della cancellazione gratuita cercando di incentivare i viaggiatori ad una prenotazione anticipata, infondendo sicurezza e protezione nel viaggiatore che risulterà essere comunque tutelato nel caso in cui, a causa di forze maggiori, dovesse annullare la vacanza.

Il turismo domestico, soprattutto per noi Italiani, è diventato una validissima scelta per le vacanze. Nonostante il terribile periodo che abbiamo vissuto, vivere in Italia ha indubbiamente indorato la pillola, consentendoci di visitare e riscoprire posti meravigliosi a “portata di macchina” e ritrovare il gusto di vivere una vacanza dal sapore italiano. La Riviera Ligure è un chiarissimo esempio di meta turistica domestica soprattutto per i viaggiatori delle regioni circostanti, Piemonte, Lombardia Emilia-Romagna e Toscana.

Tra le numerosissime mete della zona, una è particolarmente apprezzata da molti: Varigotti. Anche in riviera il 2021 si prospetta essere l’anno delle case vacanze e dei B&b. Infatti, se siete alla ricerca di un B&b a Varigotti, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Incastonata tra le rocce di Punta Crena, il piccolo Borgo Saraceno di Varigotti rappresenta una meta ambitissima, soprattutto per le famiglie. Ciò che rende unica questa parte della costa ligure non sono soltanto le splendide spiagge o l’acqua cristallina, perennemente pulita e limpida, ma soprattutto il fascino delle sue antiche origini. Difatti, nei secoli ha subito diverse influenze, dai Bizantini ai Longobardi fino a giungere ai Saraceni, il cui insediamento è tutt’ora testimoniato dalla particolare architettura delle case, tutte molto basse e squadrate e soprattutto coloratissime, affacciate direttamente sulla spiaggia. Osservando la parte più alta del promontorio che sovrasta il paese è possibile scorgere ancora alcuni resti della torre Saracena.

Camminando tra i vicoli del paese resterete affascinati dall’intensità dei colori, come rosso, giallo e ocra, di cui sono tinteggiate le case del paese. In estate il tutto è ulteriormente adornato da coloratissime bouganville che si arrampicano tra le pareti delle case. Varigotti vanta alcune delle spiagge più belle del nord Italia, si pensi alla Spiaggia di fronte al Borgo o alla magica Baia dei Saraceni. Ma non finisce qui, Varigotti è piena di affascinanti sorprese anche per i turisti più curiosi che vogliono avventurarsi alla scoperta di posti nascosti.

La spiaggia segreta di Varigotti potrebbe essere uno di questi. Si tratta della Spiaggia di Punta Crena. È una caletta nascosta difficilmente raggiungibile e per questo riservata ai pochissimi avventurieri che decidono di raggiungerla. È possibile accedervi tramite mare o tramite un sentiero percorribile in una ventina di minuti ma che si conclude con tre punti in cordata piuttosto ripidi. Ma al netto di questo il risultato è garantito: una magnifica spiaggia isolata con acqua cristallina a vostra disposizione. Il Covid oltre ad aver cambiato il nostro modo di vivere ha cambiato anche il nostro modo di viaggiare ed immaginare il viaggio stesso. Il timore e la necessità di garantirci un posto sicuro e pulito hanno portato i viaggiatori a scegliere alloggi diversi dal solito, dove poter trascorrere le proprie vacanze senza limitazioni o rischi.

Per questo le case vacanze sul mare o i B&b sul mare potrebbero essere un buon compromesso per soddisfare tutte le necessita degli ormai troppo esigenti viaggiatori. Il borgo di Varigotti si presta perfettamente a soddisfare tutto ciò. Non vi resta che scegliere le date di partenza e trovare il vostro alloggio. Prenotando con largo anticipo potreste accedere a delle offerte uniche e molto convenienti, non tralasciando il fatto che troverete molto più prodotto disponibile tra cui scegliere.