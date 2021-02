In pochi partecipano, diversi la contestano. Cuneesi ed esercenti divisi sulla lotteria degli scontrini [VIDEO]

Dal 1° febbraio è attiva anche negli esercizi cuneesi la lotteria degli scontrini.



Si tratta della nuova misura introdotta da dieci giorni per limitare i pagamenti contanti (rientra infatti nel programma Italia Cashless) e come incentivo alla lotta all'evasione fiscale.

Una "trovata" contestata da diversi esercenti, soprattutto bar e panetterie, dove si effettuano molti pagamenti, ma spesso di pochi euro, a differenza di altre realtà commerciali.

Siamo andati a Cuneo per capire come i cittadini valutano la lotteria. Tra gli intervistati in molti hanno sul proprio telefono il "codice" a barre che identifica il numero del biglietto sullo scontrino ogni volta che si effettua un pagamento cashless. Ma, sostengono, molti negozi non sarebbero pronti alla "registrazione" del codice a barre. Altri invece valutano negativamente la misura in sè ritenendola un ulteriore "impegno" a cui gli esercizi si devono adeguare.

Tra gli esercenti, ovviamente, contrari una panetteria e un bar. Oltre ai "costi" per adeguarsi, c'è anche la difficoltà logistica per un tipo di attività che "batte" molti scontrini in una giornata e, come detto, spesso di pochi euro. Inoltre contestano l'incentivo dello stato a giocare: "Una specie di gioco d'azzardo camuffato".



La valuta favorevolmente una drogheria in Piazza Galimberti che sostiene anche: "Per farlo ci vogliono pochi secondi e io ho una certa età. Ma al momento solo un 2% di chi compra sta partecipando alla lotteria."

Nel video alcuni pareri sulla "Lotteria degli scontrini".