A Cuneo prosegue il processo che vede tra gli imputati per bancarotta fraudolenta la madre di Matteo Renzi

Continua al tribunale di Cuneo il processo che vede coinvolti a vario titolo di concorso in bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, omissione del versamento di contributi sei imputati, fra i quali spicca Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi, già amministratrice della toscana “Eventi 6” srl.

Nel corso dell’istruttoria aveva risposto alle domande del pm Pier Attilio Stea, M.P., amministratore della “Direkta” srl con sede a Sant’Albano Stura, dichiarata fallita nel 2014. L'uomo ha patteggiato la pena a fine luglio 2018 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva ed è stato condannato con rito abbreviato per reati fiscali legati all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsità in denunce previdenziali obbligatorie.

Laura Bovoli, secondo la Procura, in qualità di amministratore Eventi 6 s.r.l., società committente della Direkta, avrebbe redatto una falsa nota di debito proprio in favore della società fallita. L'obiettivo, dunque, secondo il p.m., sarebbe stato quello di consentire a M.P. di contestare una penale sui disservizi al fornitore G.F, di conseguenza il documento sarebbe stato redatto appositamente: si tratterebbe di un illecito. Insieme alla Bovoli, sono a processo anche i commercialisti F.P. e B.P. che avrebbero concorso con artifizi contabili nel crac della società di M.P., l’imprenditore P.B., amministratore della “Gest Espaces” srl di Carmagnola, V.M. e D.S. amministratori di società collegate a M.P.

Quest’ultimo aveva raccontato le vicende della “Direkta srl”, società che aveva come attività principale la distribuzione di volantini. La distribuzione appaltava il servizio Direkta che dal 2011 aveva subappaltato in via principale il lavoro alla GSI (Gestione Servizi Industriali) e ad altre cooperative di G.F.. dalla cui denuncia erano partite le indagini, e che si è costituito parte civile nel processo, insieme all’INPS e al fallimento “Direkta”.

Nel corso dell’ultima udienza ha testimoniato G.F., amministratore delle cooperative che incaricati dalla Direkta facevano volantinaggio. Da quanto emerso dalle sue dichiarazioni, dal 2012 la società cuneese cominciò a non pagare. La situazione sarebbe dunque precipitata fino al momento in cui lui non presentò istanza di fallimento per la Direkta. “Si stava svolgendo un procedimento civile contro M.P. in cui noi insistevamo per essere pagati - ha raccontato G.F. -in questo lasso temporale avevamo scoperto che la Direkta esibiva note di credito di suoi fornitori (tra cui la Eventi 6 di Bovoli ndr) in cui si contestavano disservizi da parte nostra. Nessuno ha mai contestato il nostro lavoro e perchè la penale era di 350 mila euro che veniva chiesta nella stessa misura per ciascuna delle nostre cooperative”.