A Marene una serata dedicata alla scoperta della meccanica quantistica

Il prossimo 3 ottobre, all’Auditorium San Giuseppe di Marene, grazie alla preziosa presenza di Giuseppe Racca, ex dirigente dell’Agenzia Spaziale Europea, ci avventureremo in un viaggio particolare nella fisica che sta alla base della tecnologia odierna: la meccanica quantistica.

Racca ha lavorato per 37 anni all’Agenzia Spaziale Europea e, dopo il pensionamento, continua a dare il suo contributo come Membro Ospite della Facoltà di matematica e fisica dell’Università di Leiden (Olanda).

Lo abbiamo incontrato per capire meglio la serata e ciò di cui ci parlerà.

Come nasce l’idea di questa serata per tutti?

"Appena 10 anni fa si sono celebrati i 100 anni dalla prima intuizione legata alla relatività generale che vide in Einstein il primo e principale estensore degli studi in merito.

Nel 2025, invece, ricorrono i 100 anni dalla prima pubblicazione in cui si parla esplicitamente della meccanica quantistica enunciata e formalizzata nel principio di indeterminazione di Heisenberg. La meccanica quantistica è alla base di un numero incredibile di elementi con cui ci confrontiamo quotidianamente: dal cellulare al laser, dal fotoelettrico alla risonanza magnetica.

Si tratta di una teoria che funziona perfettamente e che ha sempre avuto ragione, ma sulla quale i fisici si sono spesso scontrati; lo stesso Einstein non l’ha mai veramente accettata ed è stato lui a pronunciare la frase: “Dio non gioca a dadi!”.

Ecco da dove deriva il titolo della serata: “Davvero Dio gioca a dadi?”

"Nasce proprio dalla frase pronunciata da Einstein per il quale non bastava la probabilità che una determinata questione dovesse accadere, ma serviva una certezza. Secondo Heisenberg ed il suo collega Bohr (principali esponenti della scuola di Copenhagen), invece, non c’era alcun motivo di pretendere qualche cosa in più. Parlare di realtà non osservata non aveva senso. Essi partivano da ciò che si osserva".

Sono argomenti decisamente importanti e difficili; come sarà il tuo approccio nella serata visto che è aperta a tutti?

"Ho cercato di renderla il più possibile facile da comprendere correlandola a ciò che ci circonda. Mi auguro possa essere apprezzata e compresa da tutti in quanto si tratta di una questione su cui sono basate le nostre vite, le scoperte più recenti e, probabilmente, le scoperte future".

Si tratterà di un evento decisamente particolare e nteressante per le persone di tutte le età, per cui l’invito è quello di partecipare venerdì 3 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe (Oratorio di Marene); si potrà prenotare il proprio posto attraverso il sito web dell’Auditorium (https://parrocchiamarene.it/auditorium), recandosi in Biblioteca di Marene durante l’orario di apertura oppure accedendo a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-davvero-dio-gioca-a-dadi-1645628752899.