Attacco di lupi a Villanova Mondovì: pecora sbranata a Roracco

Ennesimo attacco da parte dei lupi nella nostra Provincia, questa volta è successo in un'azienda agricola di Roracco, frazione del Comune di Villanova Mondovì.

A farne le spese una pecora, i cui resti sono stati ritrovati nella mattina di ieri, domenica 22 settembre.

"Abbiamo una ventina di pecore, oltre ai bovini. - spiegano dall'azienda agricola di Ginamichele Ramondetti - In tanti anni di attività non ci era mai successo, non siamo stati i primi in zona ad aver subito un attacco e non saremo purtroppo gli ultimi. Fortunatamente le altre pecore che erano nel box e i vitelli non hanno subito danni, ma è una situazione preoccupante per gli allevatori".

L'attacco, come già in altri casi, è avvenuto in prossimità delle abitazioni. È solo l'ultima di una serie di predazioni - tra quelle che ci sono state segnalate.