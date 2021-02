Un menù di carne e uno di lumache queste le proposte della Fera ed Sant’Alban 2021

Anche la Fera ed Sant’Alban quest’anno si è dovuta reinventare per poter mantenere viva la tradizionale festa. Certo, non ci saranno le bancarelle o la mostra dei mezzi agricoli ma la tradizionale fiera si farà nella forma del delivery.



Una formula già attuata da molte altre Pro loco locali, prima tra tutte quella del Porro Cervere, e che ha dato ottimi risultati. Sono due i menù che l’organizzazione ha messo in campo: uno di carne e uno di lumache.



Il primo offre carne all’Albese con scaglie di crema, Terrina di coniglio all’aceto Balsamico, ravioli, riso-cavoli-pasta di salsiccia alla bolognese, arrosto di vitello al forno, patate al forno e un semifreddo con goccia di zabaglione come dessert.



Il secondo, a base di lumache, offre ai commensali: la carne all’Albese, le lumache in salsa verde, ravioli riso-cavoli-pasta di salsiccia al ragù di lumache, lumache alla napoletana, patate al forno e come dessert il semifreddo con lo zabaglione.

Per la riuscita dell’evento fondamentale è stata la partecipazione e la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.



Il costo, a singolo menù, è di 25 euro. Per la consegna a domicilio fuori comune, vi è un supplemento di 2 euro. Le prenotazioni apriranno prossima settimana e, chiunque lo vorrà, potrà assaporare i piatti della Fera ed Sant’Alban nelle date del 27 febbraio e del 13 marzo. Per le prenotazioni contattare il 338.3868477.