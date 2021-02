"Pericolose criticità nel controsoffitto": chiusa la palestra delle scuole medie di Dronero

"Con la presente si comunica che a seguito di verifiche al solaio della palestra scolastica di via Decorati al Valore Militare a servizio dell’Istituto Comprensivo “G. Giolitti” si rende necessario interdire con estrema urgenza l’accesso del Vs personale alla struttura fino a data da destinarsi, come indicato nell’ordinanza sindacale che seguirà. Nel segnalarvi che sarà nostra cura comunicarvi la data di ultimazione lavori, si porgono distinti saluti."



Questa la comunicazione da parte di Andrea Parlanti, responsabile ufficio tecnico-manutentiva e LL.PP del Comune di Dronero.

A seguito di accertamenti ordinari sugli edifici scolastici, presso la palestra della scuola secondaria di I grado si sono purtroppo riscontrate importanti criticità nel controsoffitto. Nessun crollo fortunatamente, ma un rischio tale disporre la sua immediata chiusura.

Inizialmente non era apparso in realtà nulla di preoccupante, ma la scrupolosità ha permesso di agire con accuratezza e soprattutto tempestività.

A partire da oggi e fino al terminare dei lavori relativi alla messa in sicurezza dell'edificio, non sarà quindi consentito l'accesso. L'Istituto Comprensivo di Dronero sta provvedendo a trovare soluzioni, riorganizzando al meglio l'attività di educazione fisica. Le disposizioni relative ai controlli ordinari e soprattutto la scrupolosità hanno permesso di intervenire prontamente sulla sicurezza dei ragazzi e di tutto il personale scolastico.