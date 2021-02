Compravendita di preziosi usati, quale compro oro scegliere?

L'importanza di affidarsi solo ad un professionista

Se hai da poco deciso di mettere in vendita i tuoi preziosi usati, o acquistarne di nuovi, molto probabilmente ti starai chiedendo a chi puoi fare affidamento per portare a termine l’operazione con successo, senza dover affrontare un’ingente spesa o ottenere una valutazione troppo scadente dei tuoi preziosi.

Ebbene nel nostro Paese ci sono davvero migliaia di compro oro diversi a cui possiamo fare affidamento, ognuno con le proprie caratteristiche ed i propri servizi che lo contraddistinguono.

Uno dei migliori, sul quale andremo a focalizzarci oggi, è senza ombra di dubbio è il sito www.gioiellosicuro.it che vanta anni ed anni di esperienza all’interno di questo settore. Stiamo parlando di un compro oro specializzato nella vendita di gioielli rigenerati di ottima qualità, e nell’acquisto dell’usato con valutazioni davvero convenienti.

Presente anche online, offre grandi vantaggi che lo contraddistinguono dalla concorrenza, andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta analizzandolo punto per punto.

Come acquistare gioielli rigenerati

Come ti abbiamo appena accennato, Gioiellosicuro è uno dei migliori negozi a cui possiamo fare affidamento sia per vendere ciò che è in nostro possesso, sia per acquistare gioielli rigenerati.

Se la stragrande maggioranza dei compro oro in circolazione mette subito in vendita ogni prezioso acquistato, indipendentemente dal suo stato, Gioiellosicuro attua un procedimento completamente diverso.

Innanzitutto i preziosi vengono sottoposti ad un’analisi della caratura e dello stato generale, con l’identificazione di potenziali difetti che potrebbero compromettere in corretto utilizzo. Solo una volta fatto ciò il gioiello diventa pronto per la vendita, munito di tutta la sua documentazione che ne certifica le caratteristiche.

Visitando il sito ufficiale, accessibile sia da smartphone che computer, possiamo renderci conto che abbiamo un immenso catalogo dal quale scegliere!

Non solo collane, ma anche braccialetti, anelli, orologi e accessori vintage. Una volta identificato il prezioso che più soddisfa le nostre esigenze, potremo utilizzare il modulo adiacente per effettuare dubbi o domande prima dell’acquisto vero e proprio.

Uno dei vantaggi più rilevanti di questo compro oro è proprio la continua assistenza verso il cliente, che non viene abbandonato una volta conclusosi l’acquisto.

Come trovare il negozio più vicino? Semplicemente consultando la voce dedicata ai punti vendita e aprendo la mappa interattiva.

Come procedere alla vendita dei propri preziosi usati

Se invece vogliamo procedere alla vendita di preziosi che non utilizziamo più, ma che contrariamente potrebbero portarci una buona somma di denaro, possiamo avvalerci al servizio di valutazione e acquisto, sempre offerto da Gioiellosicuro.

Prima di continuare è nostro compito sottolineare che l’intera procedura verrà eseguita a norma di legge. Non tutti possono infatti vendere gioielli ai compro oro, in quanto è richiesta la maggiore età e la verifica dei documenti di identità del proprietario.

A cosa serve mostrare i propri documenti al negoziante? Su questo aspetto non c’è da avere paura, in quanto ogni dato verrà registrato all’interno di un apposito registro che ogni punto vendita possiede, e mostrato solo in caso di richiesta da parte delle forze dell’ordine.

Le nostre informazioni personali non verranno in alcun modo divulgate, e verrà rispettata ogni tutela della privacy.

Capito ciò, facendo eseguire una valutazione gratuita dei preziosi presso la sede fisica, potremo assistere con i nostri occhi alla pesatura e alla caratura, consultando anche le quotazioni di mercato aggiornate in tempo reale.

Un processo svolto completamente alla luce del sole, tramite il quale potremo ottenere una valutazione onesta e veritiera, come accennato in precedenza, decidendo senza alcun impegno se procedere alla vendita diretta o conservare ancora il gioiello.