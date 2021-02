Mondovì, consiglio comunale su Sacra Famiglia e Casati: basta polemiche, ora si guarda al futuro

Nel corso della mattinata odierna il l'amministrazione di Mondovì ha affrontato un lungo consiglio comunale, svoltosi in presenza, in Sala Scimé, vista l'importanza dei temi all'ordine del giorno: il Sacra Famiglia e il Casati.

Due enti con servizi diversi, ma apprezzati e riconosciuti come eccellenze del territorio a pari merito e che, in questi mesi, a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia si sono trovati più e più volte al centro di accesi dibattiti.

L'incontro di questa mattina è stato certamente costruttivo e ha permesso a tutti i componenti del consiglio comunale di conoscere in dettaglio le situazioni dei due enti.

"Dal consiglio comunale emerge che il piano strategico di risanamento del Sacra Famiglia sta dando i suoi frutti. Questo pone l'amministrazione comunale in condizione di valutare l'erogazione di un contributo straordinario" - dichiara in sindaco, Paolo Adriano - "Già nel consiglio di fine novembre, avevo evidenziato che tale valutazione avrebbe dovuto essere condotta su basi concrete. Non vi è dunque stata alcuna inerzia, ma un monitoraggio continuo: le decisioni vanno prese ponderando gli elementi obiettivi, che si sono acquisiti e riportati oggi in Consiglio. Oggi apprezzo l'ampia convergenza dei consiglieri di maggioranza e minoranza sulla necessità di disporre di strumenti per sostenere due importanti risorse cittadine, quali il Sacra Famiglia e l'Istituto Casati. E' dunque opportuno che le polemiche finalmente cessino: occorre spegnere i riflettori, perché il Sacra Famiglia e l'Istituto Casati erogano, da sempre, servizi di eccellenza assoluta e rappresentano un valore aggiunto per l'intera comunità monregalese".

SACRA FAMIGLIA

La parola chiave per il futuro del Sacra Famiglia di Mondovì è "rimodulazione".

Il presidente del Cda, Diego Bottero, ha presentato una panoramica della situazione economica della struttura che punta ridurre il deficit da circa 850 mila a 430 mila euro. Il procedimento per farlo passa attraverso una rimodulazione della struttura, a partire dal numero di posti per gli ospiti, calati inevitabilmente a causa dell'emergenza sanitaria. I posti per gli ospiti da 115 passeranno a una settantina.

"Finalmente intravediamo la luce al fondo del tunnel" - ha commentato Bottero - "La situazione della RSA è critica in tutta Italia in questo momento. Per quanto riguarda il Sacra Famiglia, entro aprile di saldare tutti gli stipendi, fornitori e ripartire da zero per scrivere un nuovo capitolo. Voglio ringraziare in particolare la prima risorsa insostituibile dell'azienda: il personale. Senza tutte le persone che lavorano al Sacra Famiglia, non ci sarebbe un servizio di eccellenza per gli anziani ospiti, grazie per la pazienza dimostrata in questi mesi a voi e alle vostre famiglie. Colgo l'occasione inoltre per ringraziare anche le rappresentanze sindacali che si sono confrontate in questi mesi con noi in modo costruttivo".

Il risanamento della casa di riposo è stato pensato in quattro fasi, come ha illustrato la direttrice Nadia Toselli, che ha assunto la carica lo scorso maggio: "Al mio arrivo nella struttura vi erano ancora due nuclei di positivi, quindi con il supporto della dott.ssa Bosio e dell'Asl, abbiamo dato priorità assoluta all'aspetto sanitario e da luglio la struttura è Covid free".

L'ente per quanto riguarda il piano strategico per il risanamento agirà seguendo quattro step: intervenendo sulle voci di costo variabile, aumentando le rette, rimodulando i costi del personale ed esternalizzando i servizi che non compongono il "core business" dell'ente socio sanitario.

Il Sacra Famiglia inoltre sta valutando con l'Asl il diverso utilizzo delle aree al momento vuote della struttura.

ISTITUTO "CASATI-BARACCO"

A risentire della pandemia è stato anche il "Casati-Baracco", collegio di lunga tradizione e al momento l'unico ancora aperto nella nostra provincia.

L'ente che, come illustrato dal presidente, Giorgio Colombo (nominato circa un mese fa, ndr) e dal rettore, Fabrizio Magrelli, vive al 90% grazie alle rette versate dalle famiglie degli studenti. La crisi pandemica ha compromesso le entrate: infatti, con la prolungata chiusura delle scuole gli studenti hanno smesso di usufruire del servizio.

Dopo aver lavorato a lungo, il Casati ha riaperto stringendo i denti a settembre, organizzandosi con la disposizione di tutte camere singole, in ottemperanza alle norme sanitarie (prima vi erano anche doppie e triple). A novembre, però, il nuovo stop alle lezioni in presenza ha aggravato notevolmente la situazione. Sebbene siano arrivate donazioni dal comune di Cascia e alcune famiglie non abbiamo chiesto la restituzione delle rette versate, la situazione è variata di poco.

"Per funzionare e reggersi autonomamente la struttura deve avere almeno 57 ospiti" - ha spiegato Colombo - "In questi anno siamo passati da 60 a zero".

Il piano di rientro previsto, con un aiuto esterno di circa 50 mila euro (da enti esterni come il comune e altri per tre anni) e le rette di almeno 57 posti il bilancio si risanerebbe nel 2028, lasciando anche margini per risanamento degli stabili.

Sulla situazione dello storico Istituto Casati l'assessore alle politiche giovanili e istruzione di Mondovì, Luca Robaldo evidenzia: "E' importante che le famiglie siano tornate a iscrivere i ragazzi al Casati. Grazie, dunque, ai vertici della struttura che stanno mettendo in campo tutte le risorse per affrontare la sfida del futuro. Il tema non è solo economico, ma ha una valenza sociale. Io credo che il Casati rappresenti una opportunità per i nostri ragazzi e le famiglie, che si vuole valorizzare sfruttando ogni opportunità. L'ampia convergenza raccolta oggi in Consiglio comunale è un segnale importante in questo senso".

Al termine delle relazioni presentate dai rappresentanti dei due enti, il consiglio ha approvato a larga maggioranza la modifica al regolamento per la concessione del patrocinio della città e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a enti legati all'assistenza agli anziani e agli studenti.

"La seduta del Consiglio Comunale è stata l'occasione per analizzare a fondo la situazione del 'Sacra Famiglia' e del 'Casati-Baracco'." - commentano i consiglieri di MondovìOltre, Giuseppe Aimo e Gianni Mansuino, al termine della seduta - " Apprezziamo lo spirito positivo della maggioranza dei componenti l'assemblea: il Comune supporterà la ripartenza ed il lavoro di questi due Enti. Siamo felici di poter dire che le polemiche fanno ormai parte del passato".

LA DIRETTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE 1

PARTE 2