"L’estate fortunata – The lucky summer": un libro collega Boves e la Tanzania

La bovesana Louise Dutto, operatrice turistica, esperta in viaggi in Tanzania (che non rinuncia a proporre, con tutte le precauzioni del caso, anche in questi mesi pandemici), propone il libro che racconta l'esperienza di Nicola Maguolo ("L’estate fortunata – The lucky summer"), fondatore della associazione no profit "Smiley Hand Tanzania - L'Africa per mano", che sostiene personalmente nel Paese africano. Lo indica come "un libro vero, interessante, in molti tratti crudo e toccante, uno spaccato di realtà africana e la scelta di Nicola di aiutare la popolazione Masai per puro altruismo".

Il ricavato sarà devoluto interamente all'associazione. Il costo è di 13 euro per chi vive nella zona di Cuneo (si può ordinarlo direttamente a Louise Dutto, su Facebook) oppure su Amazon a 14 euro oltre spese di spedizione.