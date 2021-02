A Fossano l’eredità Rosano verrà impegnata per finanziare i progetti dedicati ai più bisognosi e agli anziani

Una cospicua eredità è stata destinata al comune di Fossano: più di 50mila euro sono stati ricevuti dal defunto Francesco Rosano. Questa ingente somma verrà utilizzata per finanziare progetti dedicati ai più bisognosi e agli anziani.

Alcuni iniziative erano già in corso d’opera mentre altre saranno completamente ex novo, come comunicato dall’assessore alla cultura e ai servizi sociali e assistenziali Ivana Tolardo, la quale ha il compito di impiegare l’eredità. Già 20mila euro sono stati destinati al trasporto degli ultra 65enni verso le strutture ospedaliere. Il servizio, assegnato tramite bando, è stato vinto dalla Croce Bianca di Fossano.

Un totale di 5mila euro invece verranno devoluti alla consegna di pasti a domicilio, tramite il consorzio Monviso Solidale, per i più anziani, in un arco temporale che copre tutta la settimana. Altri 3mila euro invece verranno destinati al trasporto degli anziani, tramite la ditta di trasporti Gunetto, da e per il cimitero e mercato.

Ulteriore progetto, i cui ultimi dettagli sono in fase di definizione, riguarda il rimborso dell’addizionale IRPEF, TARI e IMU. Attualmente sono impegnati 14mila 500 euro a favore di questa iniziativa, con la possibilità di incrementare la cifra. I criteri di assegnazione sono ancora in fase di definizione ma certamente, anche in questo caso, verranno devoluti con particolare attenzione a bisognosi e disabili.

“Sono molto contenta che questa eredità sia arrivata in questo periodo così difficile - comunica l’assessore Tolardo - ringrazio il defunto Signor Rosano, i soldi che ci ha devoluto andranno in favore dei più bisognosi attraverso azioni concrete. Sono soddisfatta perché i soldi impegnati sono su progetti mirati e richiesti dalla popolazione. Se avremo la possibilità di attuare ulteriori azioni di questo tipo, saremo ben felici di farlo”.