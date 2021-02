Carnevale speciale all'Opera Pia Garelli di Garessio (FOTO)

Carnevale speciale all'Opera Pia Garelli di Garessio. Visto che le restrizioni per il contenimento del Covid non permettono i tradizionali festeggiamenti, nella giornata di ieri, alcuni dipendenti si sono travestiti e hanno distribuito le caratteristiche "bugie" in parte preparate dal cuoco della struttura e in parte gentilmente offerte da parenti e da aziende locali.

Alcuni ospiti hanno inoltre indossato in questa occasione le parrucche "fai da te" e le maschere confezionate insieme alla psicologa della struttura, la dott.ssa Francesca Cavedoni e si sono divertiti ad indovinare chi si celasse dietro i travestimenti.

"Nonostante le restrizioni per l'emergenza sanitaria in corso, che non ci consentono ancora di ammettere parenti, amici e volontari all'interno della struttura, ieri pomeriggio abbiamo festeggiato il carnevale con i nostri ospiti e siamo riusciti a portare un po' di allegria e a strappare molti sorrisi, anche se parzialmente nascosti dietro le maschere e le mascherine!" - spiegano dalla struttura - "E' stato un bel momento di svago e convivialità che sembra essere stato molto apprezzato. Cogliamo l'occasione per rivolgere un affettuoso saluto a tutti i volontari che hanno sempre arricchito, con il loro prezioso operato, la vita dei nostri "nonnini" e che purtroppo da quasi un anno non possono più coccolarci con le loro attenzioni e con il loro aiuto. La speranza, ovviamente, è quella di poter presto tornare a contare su di loro".