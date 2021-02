A Dronero in corso i lavori di potatura dei viali alberati

Impossibile non notare gli alberi a Dronero, non meravigliarsi soprattutto lungo i suoi due bellissimi viali. Spogli, vestiti di foglie oppure fioriti: raccontano la vita, conservano segretamente i sospiri degli abitanti che ogni giorno li percorrono.

L'assessore Giovanni Arnaudo: "In base alla vigoria delle piante e a come sono cresciuti i rami, gli alberi vengono generalmente potati ogni 3 anni. Suddividendo la città in zone e mettendo da parte una cifra economica dedicata, tutti gli anni programmiamo viali e vie della città che necessitano di questo intervento. È davvero importante, non soltanto per la bellezza della nostra città, per la cura del verde, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini".



Sono iniziati da poco i lavori di potatura degli alberi in città. Quest'anno le zone interessate sono via Rocceré, via Pasubio, viale Stazione ed il tratto alberato che precede il ponte Ponte Nuovo. Per quanto riguarda le due vie, i lavori sono già stati ultimati. Per le altre due zone, invece, nei prossimi giorni verranno avviati.