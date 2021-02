Cuneo: nuovo look per il campo "Walter Merlo" grazie al Bando Periferie

“Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo diversi intervenuti ben più invasivi rispetto alle normali manutenzioni – ha sottolineato Clerico - ; in un’iniziativa realizzata di concerto con le realtà sportive locali che più utilizzano il campo abbiamo rimosso e ricostruito la pista e sostituito le parti arboree all’interno della recinzione interna. Abbiamo inoltre steso con il MIUR una nuova convenzione per rendere il campo un “campo sportivo scolastico” vero e proprio. Un risultato, questo, che non sarebbe stato possibile raggiungere senza lo sforzo messo in campo da Walter Fantino, mio predecessore, per inserire i lavori nel Bando Periferie”.