Cuneo a sostegno della "proposta di legge Stazzema": la maggioranza chiede maggior coinvolgimento della popolazione

"Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell’esposizione, anche via social, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose". Recita così l'ordine del giorno presentato da Cuneo Solidale Democratica, Gruppo Misto di Maggioranza, Crescere Insieme e Partito Democratico nel quale si richiama il sostegno del Comune alla raccolta firme riferita alla "proposta di legge Stazzema". Il documento prende ovviamente le mosse dalla campagna lanciata dal sindaco di Stazzema - teatro, nell'agosto 1944, di una delle più efferate stragi nazifasciste - , in opposizione alla propaganda in ogni senso possibile di idee legate al fascismo e al nazismo; lanciata in tutta Italia, intende raccogliere 50.000 firme entro il 31 marzo per approdare in Parlamento.

"Sono state presentate una proposta di legge al Senato riguardante l’introduzione dell’art.293bis che introduce il reato di propaganda e proselitismo dell’ideologia e dei regimi fascista e nazista in tutte le loro modalità e due proposte di legge alla Camera, una fissante le modalità per sospendere e sciogliere le organizzazioni di carattere fascista e propugnanti discriminazioni nazionali, etniche, religiose e razziali, l’altra per istituire un Osservatorio Nazionale della rete internet che monitori l’insorgere ditali fenomeni (XVIII Legislatura - Atto della Camera n. 1328) - si legge nel documento presentato - . Tali proposte di legge sono sostenute da pronunciamenti popolari che ne richiedono l’approvazione, ma ad oggi solo un ramo del Parlamento ha approvato una proposta di legge che sanziona coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco".