"Libera il Libro": Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo e Racconigi in prima linea per promuovere il libro e la lettura

Parte il progetto “Libera il Libro”, una nuova realtà culturale sul territorio cuneese, nata dalla collaborazione tra le biblioteche dei Comuni di Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano e Racconigi.

In un periodo di evidenti difficoltà per l’intera comunità e, in preciso contesto, per le realtà librarie, il progetto “Libera il Libro” ridà voce alla bellezza e all’importanza del libro e della lettura all’interno della società, mirando a diffonderne la magia verso i diversi strati della popolazione. La parola-chiave è inclusività.

Il progetto infatti si propone come veicolo per realizzare iniziative dedicate al libro e alla lettura nelle sue più variegate forme, ma soprattutto per tutti: corsi di formazione e laboratori – online e/o in presenza -, spettacoli ed eventi. Tutte iniziative che nascono con lo scopo di avvicinare persone di realtà e fasce diverse verso il mondo della lettura, intesa – antropologicamente e pedagogicamente parlando – come veicolo di socializzazione, educazione all’empatia e all’inclusione.

Un folto programma quindi si prospetta per l’intero arco del 2021, partendo già da questa primavera. La prima parte del progetto si incentrerà sui corsi di formazione – online e/o in presenza – aperti a tutti, in particolar modo a bibliotecari, volontari di biblioteca, insegnanti, studenti universitari, genitori e, in larga misura, ad associazioni che agiscono in ambito culturale e sociale. A marzo avranno luogo online i primi corsi di formazione laboratoriali sulla lettura inclusiva, in particolar modo sui libri in simboli – Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) – e quelli tattili.

Con l’estate, e sperando in un miglioramento della situazione di emergenza epidemiologica, si prospetta invece un’apertura delle biblioteche a tutto tondo, con l’organizzazione di eventi, spettacoli e iniziative dedicate alla lettura, incentrate su temi di educazione emotiva per i più giovani (in particolar modo il tema sempre più attuale del Cyber Bullismo), valorizzando al contempo anche i centri storici e culturali dei piccoli Comuni.

Capofila del progetto, il Comune di Cavallermaggiore che, grazie al sostegno del Centro per il Libro e la Lettura e la fondazione CRC, così come alla collaborazione di diversi enti e realtà culturali e sociali del territorio – Comune di Marene, Comune di Monasterolo di Savigliano, Comune di Racconigi, Associazione C-Quadro di Cavallermaggiore, Associazione “Amici della biblioteca di Marene”, ANFASS Onlus di Savigliano Centro “La Rosa Blu” –, si fa promotore anche per l’acquisto di un cargo bike, utile per la realizzazione di prestiti di libri itinerante, in particolar modo in un periodo in cui spesso alle biblioteche sono venuti a mancare i mezzi e le risorse per poter effettuare prestiti a domicilio, ostacolando così i contatti con realtà sociali che hanno da sempre forti legami con il mondo bibliotecario (si pensi alle scuole, alle case di riposo e ai centri sociali). Il progetto, facendosi promotore di temi importanti per la valorizzazione dei beni culturali e dei principi cardine della società odierna – inclusione, educazione, istruzione e cultura –, porterebbe quindi una ventata di positività e nuove collaborazioni solide sul nostro territorio.