Beinette aderisce alla iniziativa «100 mila alberi per il Piemonte»

Il Comune di Beinette promuove l'iniziativa «100 mila alberi per il Piemonte» sostenuta dall'associazione no-profit «Pawlonia Piemonte» che intende realizzare una vera e propria «operazione di riforestazione» per incrementare il verde nella nostra regione, nonché per costituire un filtro efficace all'assorbimento della CO2 (anidride carbonica), oltre che il conseguente miglioramento della qualità dell’aria e della vita.