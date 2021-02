Grave incidente a Dronero, frontale tra due auto. Un morto e due feriti gravi, tutti giovani

Grave incidente intorno alle ore 20,30 di oggi, sabato 27 febbraio.

Stando alle prime informazioni due auto si sarebbero scontrate in via Cuneo a Dronero all'altezza del civico 27, di fronte all'hotel e ristorante Dragonerium.

Sul posto per la messa in sicurezza dei veicoli stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Coinvolte nel sinistro quattro persone di cui al momento non si conoscono le generalità.

Su una vettura viaggiavano tre persone, tutti giovani. Da segnalare un decesso e due feriti gravi trasportati all'Ospedale di Cuneo. Sul posto l'equipe medico sanitario ha operato i primi soccorsi.



I tre ragazzi sono stati estratti dal veicolo dopo poco meno di un ora di intervento dei vigili del fuoco.



Illesa la persona al volante del secondo mezzo.



In loco le forze dell'ordine per gestione della viabilità e rilievi del caso.