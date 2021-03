Scopriamo le funzioni e i vantaggi di un Android Tv Box

Vorresti trasformare la tua televisione in un contenitore multimediale? Desideri poter usufruire di funzioni simili a quelle di una Smart Tv senza però cambiare il tuo apparecchio televisivo? Oggi, grazie ad un Android Tv Box tutto questo è possibile: si tratta infatti di un dispositivo che ti permette di trasferire gran parte delle funzioni e delle applicazioni Android direttamente sul tuo televisore.

La proposta è una serie una serie di informazioni dettagliate, utili per conoscere meglio le caratteristiche di questo dispositivo, e ti offre un’interessante guida per procedere con la scelta del modello più adatto alle tue esigenze e al tuo televisore.

Tieni conto che, con un prezzo relativamente economico e accessibile, questo apparecchio ti permette di dotare la tua televisione di elevate prestazioni, grazie alla connettività e alla capacità di leggere ogni formato video e di supportare applicazioni e giochi contenuti nello store Android.

Perché acquistare un Tv Box Android

Un Android Tv Box è in grado di garantire una rapida trasmissione dei dati oltre ad immagini di ottima qualità. Inoltre, l’apparecchio consente di accedere ad una vasta gamma di applicazioni, con la possibilità di usare direttamente il televisore per gestire i contenuti multimediali e ogni altro tipo di file.

Questo apparecchio consente inoltre di accedere a moltissimi programmi televisivi satellitari, disponibili direttamente da telecomando. Ma come funziona, sostanzialmente, un Android Tv Box? in pratica, questo tipo di dispositivo è in grado di effettuare il porting di Android, il noto sistema operativo, sul proprio televisore, utilizzando la connessione wifi o un cavo Hdmi. In questo modo, l’interfaccia tipica di Android è disponibile direttamente sullo schermo della televisione, e può essere utilizzata normalmente.

Sono disponibili sul mercato moltissime varianti di Android Tv Box, molto semplici e comunque adatti anche a chi non possieda una particolare dimestichezza con i dispositivi digitali. Si tratta di una valida ed economica alternativa alla Smart Tv, che permette di accedere a numerosi contenuti multimediali senza necessità di utilizzare un computer né di sostituire il proprio televisore.

Configurare e utilizzare un Android Tv Box

Anche la configurazione è molto semplice da effettuare, basta avere un po’ di manualità nell’uso delle normali applicazioni per smartphone e tablet. Una volta connesso il proprio televisore di casa con l’apparecchio Android Tv Box, sarà possibile visualizzare film e trasmissioni televisive in streaming, video importanti da altri dispositivi tramite memoria Usb, fotografie acquisite con fotocamere e smartphone. Inoltre, è possibile ovviamente navigare in internet con il sistema operativo Android e divertirsi con i giochi.

Per utilizzare il Tv Box Android si deve procedere prima di tutto a collegarlo al proprio televisore, per poi connetterlo alla rete wifi di casa. Il dispositivo chiederà di creare un account Google, o di utilizzarne uno già esistente, per poter accedere a Google Store e scaricare giochi e applicazioni.

A questo punto, non resta altro da fare se non scegliere il tipo di intrattenimento preferito, dalla visione di film ed eventi sportivi in streaming, all’ascolto della musica preferita, all’uso di giochi spettacolari e fantastiche applicazioni.