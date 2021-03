Il Club Soroptimist International di Cuneo e Incontri d’Autore celebrano l’8 marzo

L’apertura è affidata alla giovanissima cantautrice, Noemi Risso,con Sonno profondo.

Accompagnata dalla pianista Clara Dutto, il soprano Anna Araghi canta O mio Babbino caro di G. Puccini e Voi che sapete di W. A. Mozart.



L’eclettica cantante pop/jazz, Valeria Arpino, accompagnandosi con la chitarra, interpreta Don't cry for me Argentina e la canzone folk cilena composta da Violeta Parra, Gracias a la vida , che saranno eseguite insieme alla coreografia della nota coppia di tango argentino Cecilia Diaz e Oscar Gauna.



La ballerina dell’Arena di Verona, Elisa Cipriani, interpreterà la celebre melodia de il Cigno di Saint Saëns suonata da Milena Punzi Anfossi, al violoncello e da Alessia Musso, all’arpa, e, in coppia con Luca Condello, eseguirà anche una coreografia di tango.



Dall’arpa di Alessia Musso potremo ascoltare la colonna sonora composta da Ennio Morricone per il film Il padrino, e la celebre melodia di tradizione inglese Greensleeves.



Infine, Nina Monaco, cantante lirica, docente al Liceo Musicale e direttrice del coro Lirico Sordello, Anna Maria Del Grosso, che conosciamo come l’anima trainante della Compagnia teatrale cuneese PAZZI DI CUORE e Valeria Arpino chiuderanno, in trio,con la canzone di Fiorella Mannoia Quello che le donne non dicono.

Un programma vario di musiche e canzoni famose, a cui, nella suggestiva ambientazione del Palazzo Gondolo della Riva, si alternano, narrati dal noto attore cuneese di teatro e televisione Riccardo Forte, alcuni cenni di storia, cultura e legislazione italiana per riflettere sulla lunga e difficile strada che ha portato ledonne alla conquista di molti, ma non ancora tutti, diritti fondamentali.



Le riprese sono state fatte dalla giovane troupe cuneese Zorya, con fotografia di Rossella Baudena, montaggio di Monica PunziAnfossi, fonica di Corrado Ribero, regia di Roberto Punzi.



Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sui canali del Comune di Cuneo e della Promocuneo e andrà in onda su Telecupole sabato 6 marzo ore 14.30, domenica 7 marzo ore 18.00 e lunedi 8 marzo ore 10.30



Lo spettacolo è inserito nella rassegna Incontri d’Autore, organizzata in collaborazione con Comune di Cuneo, Promocuneo, Amici della Musica di Savigliano e sostenuta da Fondazione CRC e Fondazione CRT