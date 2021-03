“Lo sguardo di lei”, webinar del comune per "Marzo donna" a Bra

Il Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, da anni celebra la Giornata internazionale della donna, con una serie di iniziative volte a recuperare il vero valore e significato dell'evento. Proposte non finalizzate a "far festa", ma a diffondere la cultura di pari opportunità e uguaglianza, nel contrasto agli stereotipi di genere e della violenza, che nelle discriminazioni e nei pregiudizi trova alimento.



Vista l’emergenza Covid-19, quest’anno il calendario degli eventi di "Marzo Donna" – che vede rinviata a luglio l’inaugurazione della mostra personale della vincitrice 2020 della Biennale WAB – si svolgerà prevalentemente on line. Il primo appuntamento è in programma per lunedì 8 marzo con l’intervento della Presidente della Consulta per le Pari Opportunità, in video collegamento, nel programma Humanity di Radio BraOnTheRocks alle ore 21. Si proseguirà martedì 9 marzo alle ore 21 sulla piattaforma Zoom, con l’incontro digitale “Lo sguardo di lei. L’amore raccontato da voci femminili”. La serata, organizzata dalla Consulta Pari Opportunità in collaborazione con Il Salotto del Roero, vedrà la partecipazione della professoressa Vittoria Abre e del frate cappuccino del Convento di Fossano padre Flavio De Pina; modera Agata Comandé. Per partecipare all’incontro gratuito, è necessario collegarsi a questo link: https://www.zoom.us/s/2974384571?status=success alle 21 del 9 marzo, digitando la password: 627939.



Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicato sul canale You Tube e sui social del Comune il video “La donna vista dagli altri” che, grazie al contributo di diverse voci cittadine, proverà a rispondere alla domanda "Per te la donna è...”.



Dalla prossima settimana prenderà il via l’esposizione artistica “L’abbraccio alle donne”, mostra di opere di artiste braidesi presso alcuni negozi della città.



Ogni giovedì ci sarà uno spazio dedicato alla donna nel programma di informazione e approfondimento “La bolla” di Radio BraOnTheRocks alle ore 18,30, con l’intervento della Consulta per le Pari Opportunità.



Nella mattinata di domenica 21 marzo, salvo ulteriori prescrizioni e variazioni dovute all’emergenza pandemica, si svolgerà l’evento “Le voci delle donne” letture di brani sulle tematiche femminili sotto l’ala di corso Garibaldi.



Il “Marzo Donna” braidese si concluderà il 30 marzo alle ore 21 con il webinar “Testimonianze al femminile”, intervista a donne speciali e report sui risultati di dati raccolti da indagini territoriali.