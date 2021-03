La Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura continua a puntare sul territorio

"Vicini al territorio, sempre. Anche, e soprattutto, nei momenti difficili come questo".



Mauro Giraudi, Direttore generale della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, conferma l’impegno della banca che da sempre è al fianco delle famiglie e delle imprese proprio mentre gli sportelli di altri istituti stanno chiudendo.



Nella zona a nord di Cuneo, continuano a essere pienamente operative le filiali di Castelletto Stura e Montanera, pur nel rispetto delle precauzioni e delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid.



"Continuiamo a lavorare mettendo davanti ai numeri le esigenze delle persone – aggiunge Giraudi -. I piccoli sportelli sono fondamentali per sostenere le comunità di paese, per garantire un accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi che la nostra Bcc eroga, in modo da supportare concretamente lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali".



Tutto questo richiede continui investimenti in aggiornamento professionale dei dipendenti, ammodernamento delle attrezzature, adeguamento delle procedure operative.



"Investimenti che facciamo volentieri – conclude Giraudi -. Siamo convinti che consentire l’accesso al credito e sostenere i progetti di crescita di famiglie e imprese crei un circolo virtuoso di cui possano beneficiare tutti i soggetti del territorio, compresa la nostra stessa banca, quindi tutti i nostri soci e clienti".



Le filiali di Castelletto Stura (via Vittorio Veneto 1, 0171.791461) e di Montanera (via Roma 10, 0171.798265), sono aperte al pubblico per operazioni di sportello al mattino dalle 8:30 alle 13:25.



Tutti i pomeriggi ricevono su appuntamento per consulenza.