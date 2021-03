A Cuneo la "super-fibra" di TIM: investimento da 7 milioni di euro sulla tecnologia FFTH

Connessioni fino a 1 Gigabit/s per 20.000 unità immobiliari del territorio di Cuneo: questo l'obiettivo del programma nazionale di copertura con fibra ottica ultraveloce a cablaggio FTTH realizzato da TIM in accordo con il Comune del capoluogo.

“Un investimento importante per l’altipiano e per le frazioni e un ulteriore passo avanti nel progetto di riqualificazione della città avviato in questi anni - sottolineano l’Assessore all’Urbanistica e alle Frazioni ed ai Quartieri Luca Serale e il consigliere con delega alle infrastrutture tecnologiche Silvano Enrici - . Stiamo collaborando con vari gestori per dare a tutti la possibilità di essere collegati in tempi brevi, cercando nel contempo di limitare il più possibile l’impatto ambientale dei vari cantieri e gli eventuali disservizi ai cittadini”.